Patrícia Poeta exibe suas curvas bronzeadas durante banho de mar em Ibiza

Patrícia Poeta tem aproveitado suas férias em Ibiza, na Espanha, e tem compartilhado os registros da viagem nas redes sociais. Em uma das publicações, a apresentadora do Encontro aparece toda plena usando um biquíni estampado enquanto toma banho de mar.

Na ocasião, Patrícia escolheu uma peça estilosa que evidenciou ainda mais as suas curvas bronzeadas e o corpaço em plena forma. "Good day", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Ao exibir as fotos curtindo o verão europeu, Patrícia Poeta provocou clima quente na web e recebeu elogios calorosos dos fãs e admiradores. "Maravilhosa demais", "Perfeita" e "Belíssima" foram algumas das mensagens.

Férias de Patrícia Poeta

Patrícia anunciou que entraria de férias no dia 4 de julho, quando completou 2 anos no comando do programa Encontro. "Seguidores, queridos, hoje saio em férias. Trabalhar, com amor, é preciso. Mas descansar é essencial também. Tão feliz por ter festejado, ontem, esse filho querido: o Encontro, em terras paulistanas. Agora parto, por alguns dias, para renovar as energias. Me ausento com a certeza de deixar esse filho com uma família carinhosa, que vai cuidar muito bem dele. Obrigada e até breve! Dou notícias por aqui também!", disse ela na ocasião.

