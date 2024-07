A banda Selvagens à Procura de Lei anuncia pausa por problemas internos

A banda cearense Selvagens à Procura de Lei, composta inicialmente por Gabriel Aragão, Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães, anunciou na última quarta-feira (10/7) uma pausa por tempo indeterminado. O vocalista e compositor, Gabriel Aragão, continua na banda, que passará por uma reestruturação.

Juntos desde 2009, a banda teve grande impacto na música indie brasileira. Selvagens estiveram no Rock in Rio em 2019 e no Lollapalooza em 2014 e em 2018. Eles lançaram quatro álbuns durante a carreira e dois singles em 2023. Já estiveram em Brasília em eventos como o festival CoMA e em casas de show como a Infinu.

Rafael, Caio e Nicolas parecem não estar de acordo com a decisão do vocalista. Em nota divulgada na íntegra, relatam: "Há algumas semanas, fomos surpreendidos com uma mensagem de texto do Gabriel dizendo que a banda faria uma pausa por única decisão dele, o que não representa a nossa vontade. Nunca tivemos a intenção de parar ou nos afastar dos Selvagens à Procura de Lei”.

Segundo eles, as redes sociais da banda foram sequestradas e derrubadas e qualquer nota divulgada não representa os interesses ou posicionamento do trio. Gabriel Aragão não segue mais os outros integrantes nas redes sociais e o Instagram da Selvagens à Procura da Lei foi desativado.

Gabriel divulgou uma nota em seu perfil pessoal onde disse estar de coração partido. O vocalista relata que nunca foi uma vontade sua acabar com a atual formação da banda, mas não é possível continuar sem resolver problemas internos cada vez mais graves. Segundo ele, os integrantes enfrentavam problemas de ordem profissionais, artísticas, comerciais e até de origem ideológica e política.

“Acreditem, a todo momento tentei resolver as nossas diferenças de maneira pacífica. Nunca quis acabar esse momento da banda de forma unilateral, nem desejei seguir sozinho, pois, quando criei a banda e, posteriormente, convidei cada integrante da formação atual, a minha concepção de grupo sempre foi fortalecer o coletivo. Ninguém está ganhando nada nessa história. É difícil processar isso tudo porque não são apenas colegas de trabalho, mas pessoas consideradas irmãos por boa parte da minha vida”, comentou Gabriel em nota divulgada nas redes sociais.

Por outro lado, Rafaela Camboim, namorada de Caio Evangelista, saiu em defesa do baixista na rede social X. Segundo Rafaela , o que Gabriel relatou em entrevistas, é uma piada. “Um deles não quer continuar, alega ser dono da marca, sendo que os outros três não querem parar. Gabriel registrou a marca há mais ou menos 1 mês, de má fé, e alega que hoje detém todo o direito. Tudo que os quatro construíram juntos, ele alega ser só dele!”, relata a namorada do baixista.

Ao final da nota divulgada por Caio, Rafael e Nicholas, o trio afirma: "Nós somos os Selvagens à Procura de Lei. Seguiremos em frente na defesa de nossos direitos e em breve estaremos em cima do palco mandando o nosso som”. Rafaela também finaliza dizendo que foram 15 anos de construção conjunta e que negar esse fato é “coisa de maluco”.



Ainda não há uma resolução definitiva da disputa e o caso deve se arrastar durante os próximos meses. Possivelmente, a disputa venha a se tornar judicial, já que ambos os lados possuem pontos pertinentes dentro da história.

Posicionamentos oficiais

Em conversa com o Correio, Gabriel comentou sobre a marcação de shows sem a sua presença. Segundo ele, realmente houve a intenção de marcar um show em Fortaleza, sem sua presença. O vocalista afirma que a prefeitura foi o caso mais ilustrativo, mas que a mesma situação ocorreu com outros shows também.



O vocalista comenta que possui a marca desde 2011, quando estava saindo da faculdade, rebatendo a alegação de Rafaela Camboni. “Eu, graças a Deus, estou bem ciente disso há bastante tempo, sempre fui fã de estudar sobre os direitos autorais, sempre li bastante sobre como é que os meus heróis na música se portaram e se comportaram diante dessa parte jurídica”, comenta Gabriel.



“Eu estive sempre procurando o diálogo, a gente buscou fazer a mediação e na última mediação, eu descobri que tava havendo muitas tentativas de continuar a banda sem mim, mesmo eu sendo o fundador da banda e isso me machucou muito a nível pessoal. Os caras na quarta-feira, 10 de julho, confessaram também no vídeo da mediação, que obviamente vai para a justiça, vai ser no tempo da justiça. Está tudo certo, esse é o caminho que eu quero seguir. Eu não quero ficar propagando ódio em redes sociais”, relata Gabriel sobre os próximos passos.



Gabriel conta estar passando por dias muito difíceis com a propagação de ódio nas redes sociais. “Eu estou muito triste, mas também peço para que os fãs da banda não caiam nessa, não entrem nessa propagação de ódio, porque a mensagem da banda foi sempre sobre amor. A lei da gente que a gente procura é a lei do amor. Eu sei que isso vai passar e coisas boas virão daqui pra frente”, finaliza o vocalista.



Ao Correio, Caio, Nicholas e Rafael decidiram não responder as perguntas, preferindo se resguardar nesse momento. Porém, os integrantes enviaram a nota oficial, divulgada à imprensa na última sexta feira (12), abaixo na íntegra :



“Diante da manifestação do Gabriel, no mês de maio, em querer parar a banda por desejo individual, os demais integrantes dos Selvagens à Procura de Lei seguiram respeitando o momento e dizendo não para todas as propostas que chegavam, desde prefeitura de Fortaleza a shows no Brasil inteiro.



As negativas foram dadas em respeito ao momento de crise interna e em respeito a decisão do Gabriel de não querer subir no palco com os demais integrantes. Quando houve o acontecimento da Prefeitura, ele se posicionou sozinho nas redes da banda e na imprensa sem consultar os demais.



Até o dia de ontem, não houve nenhuma movimentação oficial da banda em trazer a público quaisquer informações sobre a situação interna, pois há o entendimento que tal ação deveria ser tratada em caráter privado.



Infelizmente, ontem à tarde, os integrantes foram surpreendidos com um posicionamento do Gabriel em um veículo de comunicação, que, assim como nesta sua última declaração, contém inverdades sobre a determinação de pausa e condutas dos demais integrantes, tornando necessário um posicionamento oficial da banda para esclarecer os fatos.



Reiteramos que a Banda Selvagens à Procura de Lei não tentou e não vendeu nenhum show até agora e que os integrantes não desejam seguir com essa espetacularização sobre suas vidas profissionais e pessoais, sendo seu único objetivo seguir fazendo música”.