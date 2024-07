1ª Mostra Cultural Raízes Ancestrais chega ao Gama neste sábado (13/7)

A 1ª Mostra Cultural Raízes Ancestrais, realizada pelo Instituto Orun Ayê em parceria com a Malditas Produções, chega à Cia Lábios da Lua (Gama) neste sábado (13/7), a partir das 9h30. Com uma programação de 10 horas ininterruptas de atividades, como rodas de saberes, feira de exposições e atrações musicais diversificadas, a mostra tem o objetivo de expandir a cultura afro-brasileira para além dos terreiros. A entrada é gratuita e o evento é recomendado para maiores de 10 anos.

Para Regina Lourenço de Oyá, proponente da Mostra Cultural Raízes Ancestrais, as manifestações culturais afro-brasileiras vão muito além da dimensão espiritual das religiões de matriz africana. “O terreiro compõe não apenas uma comunidade religiosa, mas um fragmento, um lócus cultural afro-brasileiro, além de espaço de comunhão espiritual, se apresenta enquanto espaço resistente de produção cultural tradicional, ancestral e principalmente contínua”, comenta Regina, em nota.

A boa música ficará sob responsabilidade da cantora Saraní, de Aqualtune e do grupo de samba Filhos de Dona Maria. As apresentações musicais vão começar às 17h30, com show da cantora e compositora Saraní. A partir das 18h30, é a vez de Aqualtune agitar o evento com suas rimas. Para fechar o dia, às 19h30, o grupo Filhos de Dona Maria sobe ao palco para uma tradicional roda de samba.

Programação

9h30 — Roda em homenagem a Exu com Iya Regina Lourenço e Instituto Orun Ayê

10h — Abertura da feira de exposições - disponível durante todo o evento

10h — Roda de saberes - "Mulheres Negras e Ancestralidade: A força das Yalorixás nas comunidades de terreiro”; mediada por Iya Regina Lourenço com participação de Ekedji Ana Rita e Mãe Dora de Oyá

12h — Feijoada - Instituto Orun Ayê

14h — Roda de saberes - “Racismo Religioso: estratégias de enfrentamento dos terreiros à intolerância religiosa”, mediada pela Dra. Lourdes Teodoro com participação de Luciano Goes e Dani Sanchez

16h — Roda de saberes - “Culinária tradicional de Terreiro: a importância do alimento dentro do Candomblé”, mediada por Iya Regina Lourenço com participação de Julie Cunha e Pai Fábio de Ogum da Tenda Espiritual Vovó Pedro de Angola

17h30 — Show Saraní

18h30 — Show Aqualtune

19h30 — Show Filhos de Dona Maria

Serviço

1ª Mostra Cultural Raízes Ancestrais

Neste sábado (13), a partir das 9h30, na Cia Lábios da Lua (Quadra 4, lote 16, lojas C e D, Setor Sul, Gama). Entrada gratuita. Classificação indicativa: 10 anos.