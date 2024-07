Modelo Yasmin Domminguez morre aos 19 anos

A modelo Yasmin Domminguez, de apenas 19 anos, faleceu, conforme anunciado nesta sexta-feira (12) em suas redes sociais. "Com imensa dor e pesar que no dia de hoje comunicamos a precoce partida de Yasmin. Pedimos a compreensão de todos referente a família e quem desejar se despedir fique à vontade no dia de amanhã", dizia a publicação.

Yasmin era uma das grandes promessas da agência 40 Graus Models, comandada por Sérgio Mattos, que já descobriu talentos como Paulo Zulu, Rômulo Arantes e Cauã Reymond. "Não sabemos a causa da morte, porque ela morreu dormindo. Estava ontem com a família, jantaram juntos e ela foi dormir. Ela dormiu por volta de meia-noite e meia, pediu para a mãe acordá-la às 9h30 e quando foram acordar ela já estava falecida na cama", relatou Sérgio Mattos em entrevista à Quem.

A perda de Yasmin deixou todos em choque. "Estamos todos em choque. Uma menina que era uma promessa, linda. Todo mundo amava ela. Fez o book, estava pronta para começar a trabalhar. Já tinha agências de fora querendo ela. Foi muito triste! Uma beleza brasileira, que está super em alta lá fora, todo mundo estava pedindo ela", lamentou o agente.

O velório de Yasmin acontecerá neste sábado (13) no Cemitério Jardim da Saudade Sulacap, no Rio de Janeiro, com sepultamento marcado para às 15h. A família e amigos se reunirão para prestar as últimas homenagens à jovem modelo que partiu precocemente.