Festival de breaking movimenta o Espaço Cultural Renato Russo no sábado

No próximo sábado (20/7), o Espaço Cultural Renato Russo (Asa Sul) sediará a final do Festival de Break nas Escolas, iniciativa cultural que promove o acesso de estudantes do Distrito Federal a atividades ligadas ao breaking — estilo de dança surgido na cidade de Nova York enquanto a cultura hip-hop emergia. Com início previsto para as 14h, é recomendado que os participantes cheguem com pelo menos uma hora de antecedência, às 13h, quando o credenciamento dos inscritos começa. A entrada é gratuita para todos os públicos.

Ao todo, 20 competidores na categoria Estudante participarão do torneio, enquanto oito duplas de dançarinos profissionais competem na categoria especializada. Para o primeiro e o segundo colocados na categoria Profissional, o prêmio tem o valor de R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente. Para os competidores na categoria Estudante, os prêmios são de R$ 600 e R$ 300 para o primeiro e o segundo lugar, nessa ordem.

No comando do projeto, está o grupo de breaking Wild Unlimited Crew, criado em 2009 por dançarinos de breaking moradores do Itapoã. Para a ocasião do próximo sábado, 12 dançarinos do nível estudantil vão se classificar para somar aos outros competidores previamente selecionados durante excursão do projeto em escolas em São Sebastião, Itapoã e Paranoá.

Em nota, o b-boy — como são chamados os praticantes homens de breaking — Nielito Nunes confirma a importância do festival, liderado por ele e pelo irmão gêmeo, Niedson Nunes. “Mais que conteúdo de dança, os alunos foram orientados sobre a história e a mensagem de paz do movimento hip-hop, a forma de se comportar numa batalha de breaking e o valor do aprendizado em equipe”, explica Nielito. Acompanhado sempre das batidas típicas de hip-hop, o breaking recentemente se tornou modalidade olímpica, com provas previstas para os Jogos Olímpicos de Verão de 2024, em Paris.

Serviço

Festival de Break nas Escolas

Sábado (20/7), a partir das 14h, no Espaço Cultural Renato Russo (CRS 508, bloco A, Asa Sul). Entrada gratuita.