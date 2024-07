Mônica Martelli faz revelações sobre vida sexual com o namorado de 71 anos

Mônica Martelli costuma ser bastante sincera com a exposição da vida entre quatro paredes. A atriz, de 56 anos, abriu o jogo sobre a intimidade com o namorado, o italiano Fernando Alterio, de 71, com quem está junta desde 2019.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista entregou que se sente no pico da sexualidade, e descreveu a paixão pelo empresário. "Me apaixonei aos 50 anos, enquanto entrava na menopausa. Posei nua. Nunca me senti tão sexy. Tudo depende do que você faz com a sua sexualidade. Quando você é mais velha, o sexo melhora", disse.

"Você sabe exatamente o que gosta para ter prazer. Pede para o parceiro te estimular. Leva lubrificante. Não tem vergonha dessas coisas porque já é uma mulher feita. Não tem questões com isso. A sexualidade fica em outro lugar", avaliou Mônica Martelli, que já expôs ter sido vítima de estupro no passado.

Sincera, a artista pontuou que o corpo feminino costuma ser bastante cobrado em diversos fatores. "O sexy vai mudando com a idade. A bunda dura que eu queria ter aos 30, hoje em dia, quero ter postura. Quero ter o que falar. Sexy é uma mulher que abre a boca e fala uma coisa interessante em uma mesa", declarou.

