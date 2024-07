Madonna é vítima de etarismo após seguir Cauã Reymond em rede social

Madonna, a Rainha do Pop, nesta segunda-feira (15), começou a seguir o perfil do ator Cauã Reymond numa rede social. Contudo, os internautas destilaram comentários maldosos com o suposto flerte da artista no galã.

"Essa velha não perde tempo", "Será que Cauã vai receber o título de São Jorge? Caçador de dragão", "A velha é ativa", "Será que ela fala baixinho e come comida vegana?", "kkkkk vem aí a era gospel da velha", dispararam. A cantora, de 65 anos, segue solteira desde o relacionamento com Josh Popper, logo está livre, leve e solta.

Recentemente, numa rede social, Madonna relembrou o período que esteve internada após uma infecção bacteriana. Ela fez um forte desabafo e comoveu os fãs no mundo todo.

"Um ano atrás, eu voltava do hospital depois de sobreviver uma doença que ameaçou a minha vida. Eu mal conseguia ficar em pé. Eu tive uma recuperação milagrosa e um ano incrível. Obrigada a Deus. A vida é bela", agradeceu.

