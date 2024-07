Referência Galeria de Arte promove diálogo com Samantha Canovas

A Referência Galeria de Arte apresenta Ativação + Conversa com a convidada, a artista plástica e escritora Samantha Canovas. O evento vai ser realizado neste sábado (20/7) às 11h na sala principal da galeria. O intuito do diálogo é celebrar a realização e o encerramento da mostra Barafunda, da artista. a entrada é gratuita das 11h na Asa Norte 202 Bloco B Loja 11, Subsolo. Entrada gratuita.

O objetivo principal do evento Ativação + Conversa, consiste em promover as atividades experimentais propostas pelo artista em cartaz. Essas tarefas atribuídas ao artista e ao seu trabalho buscam mostrar e aproximar as obras e os artistas com o público, apresentando diferentes perspectivas e opiniões, de um jeito descontraído. A mostra Barafunda é a segunda individual de Samantha. Com curadoria de Rachel Vallego, Barafunda é orientado a partir das técnicas de arte têxtil onde a artista aprendeu durante suas pesquisas.

Bacharela em artes plásticas pela Universidade de Brasília, Samantha apresenta na mostra Barafunda elementos como crochê, pintura, bordado, miçangas, costura e técnica de desfiar tecidos. “Como artista me coloco em posição de abertura com o mundo, o corpo disposto a ouvir, refletir e engajar nas necessidades da contemporaneidade. Para tal iniciei essa produção pela vontade de voltar a pensar utopias, em um posicionamento contra a própria assepsia muitas vezes hermética dentro da arte contemporânea. Proponho então um exercício de liberdade criativa, que nasce da infinidade de possibilidades materiais do têxtil”, conta a artista, em nota.



Ativação + Conversa com Samantha Canovas, no dia 20/7 a partir das 11h, na sala principal da Referência Galeria de Arte,

Mostra Barafunda, de Samantha Canovas, visitação gratuita até o dia 20/7, de segunda à sexta, das 10h às 19h, na sala principal da Referência Galeria de Arte, na Asa Norte 202 Bloco B Loja 11, Subsolo. Entrada gratuita.