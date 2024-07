Artista e curador participam de conversa sobre exposição na Referência

Ativação + Conversa é um projeto que faz parte da programação da mostra artística Num Relâmpago, da Referência Galeria de Arte, que promove, neste sábado (13/7), um diálogo entre o artista Marcelo Camara, e o curador Pedro Ernesto, professor adjunto do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília. O evento será realizado a partir das 11h.

O diálogo tem como objetivo exibir as atividades experimentais propostas pelos dois, buscando apresentar e unir obras e público, através de outros pontos de vistas, com descontração e comprometimento. Marcelo Camara foi indicado ao prêmio PIPA em 2023. O artista explora tanto a pintura quanto o desenho, a imagem entre o gesto e a figuração. O trabalho é repleto de ambiguidades. Já Pedro Ernesto é doutor e mestre em artes com ênfase em Teoria e História da Arte pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UnB e já foi curador da exposição Docente Corpo, realizada no ano passado no Paraná.

Serviço

Ativação + Conversa

Com Marcelo Camara e Pedro Ernesto, no sábado (13/7), na Sala de Acervo da Referência Galeria da Arte (202 Norte Bloco B Loja 11, Subsolo, Asa Norte, Brasília DF). Entrada gratuita e livre para todos os públicos.