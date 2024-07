Leana faz show em homenagem a Tropicália em Brasília

Um dos discos icônicos entre os muitos lançados pela indústria fonográfica do país, Tropicália é a ponta de lança de um movimento que trouxe modernidade à MPB. Colagens, efeitos de sonoplastia, trilhas incidentais e a fusão de elementos da da cultura brasileira com tendências estrangeiras são características desse LP, que tinha como referência o Sgt.Pepper's Lonely Heart Club Band, o álbum mais cultuado dos Beatles.

Também conhecido como Panis et Circenses, esse álbum, que acaba de ser ser relançado em vinil, pela gravadora Universal Music, terá as músicas interpretadas em show hoje, no Espaço Cultural do Choro, pelas vozes de Chris Barea e Leana, que convidaram Fred Brasiliense para uma participação especial, com acompanhamento da banda Passo Largo, formada por Vavá Afiouni (baixo), Thiago Cunha (guitarra) e Marquinhos Moraes (violão).

"O show Tropicália Viva é fruto de uma extensa pesquisa do contexto da época, que tomou a bandeira da contracultura, da irreverência e da postura dos artistas frente à atitude repressora da ditadura militar, de forma inovadora", observa a produtora Tita Lyra. Ela acrescenta: "Não foi uma tarefa simples escolher o repertório, diante de extensa e diversificada musicografia". As interpretações de Alegria alegria e Baby (Caetano Veloso), Domingo no Parque (Gilberto Gil) e Que maravilha (Jorge Benjor) estão entre os clássicos que o público poderá apreciar.

Tropicália Viva

Show de Chris Barea, Leana e Passo Largo, hoje, às 20h30, no Espaço Cultural do Choro (Eixo Monumental).

Ingressos à venda no local.

Informações: 99956-7369 (whatsapp).