Mãe de Selton e Danton Melo morre aos 83 anos, em Minas gerais

Morreu nesta quarta-feira (17/7) a mãe dos atores Selton Mello e Danton Mello, em Minas Gerais. Selva Aretuza Figueiredo Melo tinha 83 anos e vinha sofrendo com o Alzheimer, doença que inspirou Selton a escrever a biografia Eu me lembro, lançada no início deste ano em Passos, cidade natal do ator e da mãe.



"Minha mãe partiu para voos infinitos, encerrou sua missão absurdamente linda na terra, mas sua missão maior é eterna e extraordinária. O que de fato move a vida é invisível aos olhos, minha mãe partiu para outro lugar mais bonito, mais à altura de sua grandeza", disse o ator ao confirmar a informação nas redes sociais.



Selton aproveitou a ocasião para homenagear a mãe. "Minha conexão com ela é de outra ordem, a pessoa mais importante da minha vida. Me amparou, protegeu, ensinou, guiou, me deu asas, me incentivou, me apoiou e principalmente, me preparou para tudo, inclusive para sua partida. Honrei, enalteci sua importância a vida toda e seguirei homenageando sua existência até meu fim", disse o ator.

Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.