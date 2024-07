Após assessoria negar, SBT confirma que Silvio Santos está internado

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ser diagnosticado com Influenza A (H1N1). A informação foi confirmada pela apresentadora Michelle Bastos, do programa Chega Mais, na manhã desta quinta-feira (18/7).

A notícia sobre a internação do apresentador havia circulado nas redes sociais na quarta-feira (17/7), mas foi inicialmente negada pela assessoria da emissora. No entanto, a confirmação veio durante a programação matinal do SBT. "Nosso amado Silvio Santos está com Influenza A. Ele está sendo medicado e está no hospital […] Silvio Santos está internado, mas está bem", declarou a jornalista Michelle Bastos ao vivo.

Apesar da preocupação inicial dos fãs e seguidores, fontes próximas à família garantem que o estado de saúde de Silvio Santos é estável e que não há motivos para alarme. Ainda no comunicado lido por Michelle, a emissora informou que Silvio passa bem. "Ele está sendo medicado no hospital e está bem. Agradecemos o carinho de todos”, disse a apresentadora.

O Correio entrou em contato com a assessoria de imprensa da emissora para maiores informações sobre o estado de saúde do apresentador, mas até a publicação desta reportagem, não teve retorno. O espaço segue aberto para pronunciamentos e atualizações.