Documentário sobre o Clube da Esquina será exibido na próxima terça (23/7)

O documentário 'Nada será como antes - A música do Clube da Esquina' explora a história do grupo de músicos - (crédito: Divulgação)

O documentário Nada será como antes - A música do Clube da Esquina estreará na próxima terça-feira (23/7), às 22h, no Canal Brasil. A produção de 76 minutos foi dirigida por Ana Rieper e conta com depoimentos exclusivos de artistas e músicos envolvidos com o movimento que eclodiu em Belo Horizonte (MG) na década de 1970.

Beto Guedes, Lô Borges, Milton Nascimento, Toninho Horta e Wagner Tiso são exemplos de ilustres participações no documentário. O longa se debruça sobre a história do grupo de artistas — entre eles, cantores, compositores e instrumentistas — que revolucionou a música popular brasileira e conferiu maior visibilidade à música feita em Minas Gerais. Vale citar que, na época em que o disco Clube da Esquina foi gravado, as canções de maior sucesso nacional se limitavam ao eixo Rio-São Paulo.

Durante o mês de julho, o Canal Brasil reprisará o documentário em outras três ocasiões: no dia 26, às 18h40, no dia 29, às 11h25, e no dia 31, às 15h40.