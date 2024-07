Série original da HBO, ‘Duna: A profecia’ estreia em novembro

Duna: A profecia é a mais nova produção da HBO. O seriado, que tem previsão de lançamento para novembro, se passa no universo de Duna. O segundo teaser oficial foi divulgado no canal do Youtube da plataforma Max Brasil.

A nova série do universo Duna se passa 10 mil anos antes da ascensão de Paul Atreides. Inspirado no romance Sisterhood of Dune (Brian Herbert e Kevin J. Anderson), Duna: A profecia traz o drama de duas irmãs Harkonnen que combatem forças que ameaçam a humanidade.

A produção traz para o elenco a atrizes britânicas Emily Watson (Meu monstro de estimação); Olivia Williams (O sexto sentido); Shirley Henderson (Diário de Bridget Jones) e Jessica Barden (The End of the F***ing World). Os fãs da saga poderão conferir em Duna: A profecia como foi estabelecida a lendária seita Bene Gesserit.