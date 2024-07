Adélia Prado é homenageada com o Prêmio Machado de Assis em evento na ABL

A escritora Adélia Prado foi homenageada com o Prêmio Machado de Assis, na quinta-feira (18/7). Na ocasião, Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL), destacou a importância da homenagem. "Adélia Prado é a maior poeta brasileira. Resolvemos homenageá-la porque estávamos devendo isso a ela e à poesia brasileira", declarou.

A homenagem ocorreu durante a celebração do 127º aniversário da ABL, no Petit Trianon, no Rio de Janeiro. A poetisa não compareceu à cerimônia, mas gravou um vídeo que foi veiculado na celebração, no qual ela lia os poemas Guia, Tulha e Contra o muro, feitos por ela.

A filha de Adélia Prado, Ana Prado, recebeu o prêmio em nome da mãe. A escritora também foi homenageada com recital de Tony Ramos, onde o ator leu uma dezena de poemas da autora, concluindo com uma reflexão.

"A voz da poeta e a voz da poesia nunca terminam". Ramos expressou sua honra e emoção ao participar do evento. "Me sinto como parte da festa... Homenagear essa grande poeta e mulher... estar vivendo isso aqui é muito bonito. Me senti lisonjeado com o convite da Academia para ler alguns poemas. E de forma descompromissada, como se estivesse na varanda de uma casa ou num bate-papo entre amigos, onde alguém resolve parar e ler uns poemas. Achei a ideia ótima”, disse Tony Ramos.

Durante o evento, foram entregues os mais prestigiados prêmios da instituição deste ano, incluindo a Medalha Machado de Assis e a Medalha João Ribeiro, que foram concedidas, respectivamente, a Gilberto Araújo, professor de literatura brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e a Thomas Souto Corrêa, jornalista e atual vice-presidente do Conselho Editorial da Editora Abril.

