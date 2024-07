Hypnacoteca com as obras de Nelson Maravalhas é inaugurada em Brasília

Será inaugurada hoje a Hypnacoteca Maravalhas — Museu do Urubu, um museu monográfico dedicado às obras de Nelson Maravalhas, artista e professor de desenho, pintura e história da arte na Universidade de Brasília (UnB). "Esse projeto é fruto do meu trabalho. É totalmente financiado por mim, não tem nenhum dinheiro de governo, nem de empresa privada, de nada. Vinte anos de economias em bons investimentos que eu fiz, que me deram uns juros que eu pude propiciar. Foram 20 anos de economia para construir isso", conta o artista.

A exposição é dividida em quatro segmentos, a serem apresentados a cada ano. O primeiro, que inaugura o projeto neste ano, são pinturas de óleo sobre tela e se chama Pintura Hipnagógica. "Essas pinturas são de imagens que eu tenho entre o sono e a vigília, em que eu tenho visões e vejo os quadros. Então produzo as obras a partir dessas visões hipnagógicas", explica o pintor. Ao todo, serão 111 obras espalhadas por 11 lugares distintos por todo o museu.

O segundo segmento, que será em 2025, terá óleo sobre tela, óleo sobre madeira, objetos, esculturas e pintura sobre material já impresso. "Por isso, chama-se Experimental. Esse é mais uma coisa variada em formatos. Mas nunca há nenhuma abstração, é sempre figurativo. Esse é meu estilo de trabalho que levo com lei." No terceiro, serão desenhos espontâneos. Já no quarto, a galeria mostrará todas as obras expostas anteriormente." A quarta é a que vai permanecer no museu. Em cada galeria haverá um tipo de trabalho com um segmento."

Nascido no Rio de Janeiro, Maravalhas se mudou para a capital do país em 1967 e hoje já se considera um candango com muito orgulho. Atua na área há 50 anos, e expõe obras desde os 18 anos de idade. Idealiza a Hypnacoteca, a maior exposição de sua carreira, há sete anos, com o desejo de ter um local próprio para expor as artes acumuladas durante 50 anos. "Brasília não tem um local onde eu possa mostrar a minha produção. Depois de todos esses anos trabalhando, acumulei um grande acervo. Então, senti a necessidade de ter um local que vai salvaguardar os meus trabalhos, para preservá-los nas melhores condições. É um museu tanto para expor a minha obra quanto para ter um espaço museológico de conta, de guarda, de cura. Foi disso que veio a necessidade do museu", explica.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



Hypnacoteca Maravalhas - Museu do Urubu

Hoje, das 15h às 21h, no Núcleo Rural Córrego do Urubu, entrada rente à cerca da Academia Nacional de Polícia, DF 001, km 001, perto do Posto Colorado. Chácara abaixo da 24. Entrada franca. Visitas posteriores à inauguração devem ser agendadas pelo telefone 99870-2297