Morte do cantor Chrystian completa 1 mês e viúva relembra: 'Nosso amor é eterno'

"Um mês sem você, um mês de saudade, mas com a certeza de que nosso amor é eterno", escreveu Key Vieira, viúva do cantor Chrystian em um vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta, 19.

O sertanejo, conhecido pela dupla com o irmão Ralf, morreu há um mês, aos 67 anos de idade. A causa da morte foi um choque séptico. Chrystian esteve internado em um hospital particular de São Paulo. Na ocasião, o irmão, Ralf, também publicou uma carta pública em memória do cantor.

"Meu irmão querido... Mesmo separados, em alguns minutos, antes de entrar no palco, eu refletia... A vida nos abençoou tanto e tanto, que muitas vezes conseguimos levar Chrystian e Ralf no mesmo espaço de tempo e dia, o nosso legado, a nossa música", escreveu nas redes sociais.

Após a morte, veio à tona o afastamento da dupla, que teria deixado de manter contato nos últimos anos. Nesta sexta-feira, 19, Ralf desmentiu o afastamento em entrevista ao programa The Noite, de Danilo Gentili.

"Quem falou que a gente não se falava fui eu mesmo. Sou disléxico, então tudo o que você fala, por ser criado na rua, transformo em imagem. Eu não tenho ponto e vírgula", tentou justificar.

Logo após a morte e com a polêmica sobre os irmãos, a viúva também se posicionou com uma carta nas redes sociais. "Não vou carregar pesos que não são meus. Meu compromisso é com o legado musical que o Chrystian deixou, e os meus dois filhos, que assim como eu, precisam de apoio nesse momento", escreveu na época.

