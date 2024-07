Travis Scott anuncia show no Allianz Parque em setembro

Travis Scott se apresentará no Palco Mundo do Rock in Rio em 13 de setembro - (crédito: Suzanne Cordeiro/AFP)

Travis Scott confirmou mais um show no Brasil para este ano. O rapper, que é um dos headliners do Rock in Rio, fará uma apresentação solo no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 11 de setembro.

O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (22/7), através do Instagram. O show faz parte da atual turnê do cantor, Circus Maximus Tour.

Haverá uma pré-venda para os clientes Santander, na sexta-feira (26/7), a partir das 10h. A venda geral ocorrerá na próxima segunda (29), a partir do mesmo horário.

Os ingressos poderão ser adquiridos no site da Ticketmaster ou na bilheteria oficial do estádio.

Rock in Rio

Travis Scott se apresentará no Palco Mundo do Rock in Rio em 13 de setembro, no mesmo dia em que 21 Savage, Ludmilla e Matuê com participação de Wiu e Teto.

Leia também: Lily Allen surpreende ao dizer que não sabe lavar roupas

Neste ano, o festival ocorrerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. Além do rapper, se apresentarão no evento os cantores Katy Perry, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, Shawn Mendes e outros.