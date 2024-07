Cristovam Buarque lança livro de ficção que retrata recortes da educação

Cristovam Buarque, ex-ministro da Educação, está lançando novo livro, Jogados ao mar, que aborda problemas educacionais e com um personagem especial, um repórter do Correio Braziliense. Misturando ficção com realidade, o livro busca aliar a história de um jornalista pautado para descobrir o que está acontecendo com crianças que desaparecem em Planaltina e a de um professor que organizou um programa que vai atrás das crianças que faltam na escola

Na capa do livro, a palavra ficção está redigida como “f?cção”. Cristovam explica que a mudança foi para demonstrar que o livro está mais perto da realidade brasileira do que se imagina. “Das 50 milhões de crianças que, hoje, têm idade escolar, no máximo, 25 milhões vão terminar o ensino médio. E dessas que terminarem, metade terá um ensino médio sem qualidade. O título do livro, Jogados ao mar, é uma maneira de dizer, fora da escola. No mundo de hoje, estar fora da escola é estar jogado ao mar”, comenta o professor e escritor.

O personagem Nestor, jornalista do Correio Braziliense, é fundamental na história, pois realiza pesquisas e entrevistas com mães, professores e traficantes para descobrir o que está acontecendo com as crianças de Planaltina. Ao ser perguntado sobre a escolha do veículo representado, Cristovam responde: “É um jornal fundamental que nós temos na cidade. Se acontece algo em Planaltina e quem vai atrás é um repórter, dificilmente seria outro jornal”.

Cristovam deseja que o livro desperte as pessoas para o problema de milhões de crianças e adolescentes que são jogados ao mar por falta de uma escola de qualidade. “Não sou apenas um escritor, sou um militante da causa educacional. E espero que, assim como no final do livro, se crie uma esperança de que há maneiras de lutar para resolver esse problema”, finaliza Cristovam. Jogados ao mar terá seu primeiro evento de lançamento no Rio de Janeiro, hoje. Em Brasília, o evento ainda não tem data marcada para acontecer.

