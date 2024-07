Ubisoft se posiciona sobre polêmica em 'Assassin’s Creed Shadows'

Naoe e Yasuke são a dupla protagonistas de Assassin's Creed Shadows, jogo que se passará no Japão feudal. - (crédito: Reprodução/Ubisoft)

A Ubisoft publicou, nesta terça-feira (23/7), uma nota sobre o mais novo jogo da série Assassin’s Creed que se passará no Japão feudal e trará Yasuke, o samurai negro, como um dos protagonistas de seu modo história. A brincadeira histórica na série vem desde o primeiro título, que continuou trazendo diversas figuras históricas que já interagiram com os assassinos da saga, como Leonardo Da Vinci, Karl Marx e Sócrates.

Yasuke causou comoção desde o anúncio oficial do personagem, tendo grande repercussão nas redes sociais, muitas delas cheias de críticas históricas sobre a origem e a verdadeira importância do personagem, outras repletas de preconceito. A nota da empresa foi voltada para o público japonês, pedindo desculpas, caso tenha ofendido algum deles em alguma instância, mas declara que o Japão sempre foi um cenário histórico que a série quis explorar e reforça que suas obras são ficções, mesmo contendo alguns fatos da história em suas tramas.

Confira a nota:

“Desde o anúncio de Assassin’s Creed Shadows, recebemos muitas reações positivas, mas também algumas críticas, inclusive de vocês, nossos jogadores japoneses”

Compartilhamos sua paixão pela história e respeitamos profundamente seu cuidado com a integridade histórica e cultural de sua rica herança.

Esforços de autenticidade geral: empregamos um esforço significativo para garantir uma representação imersiva e respeitosa do Japão Feudal. No entanto, nossa intenção nunca foi apresentar nenhum de nossos jogos Assassin 's Creed, incluindo Assassin' s Creed Shadows, como representações factuais da história ou de personagens históricos. Em vez disso, nosso objetivo é despertar a curiosidade e encorajar os jogadores a explorar e aprender mais sobre os cenários históricos que nos inspiram.

Assassin 's Creed Shadows foi, antes de tudo, projetado para ser um jogo que conta uma ficção histórica envolvente ambientada no Japão Feudal. Nossa equipe colaborou extensivamente com consultores externos, historiadores, pesquisadores e equipes internas da Ubisoft Japão para orientar nossas escolhas criativas.

Apesar desses esforços contínuos, reconhecemos que alguns elementos em nossos materiais promocionais causaram preocupação dentro da comunidade japonesa. Por isso, pedimos sinceras desculpas. Todas as imagens do jogo apresentadas até agora estão em desenvolvimento e o jogo continuará evoluindo até o lançamento.



Com base nas críticas construtivas que recebemos, continuaremos nossos esforços até colocarmos este jogo em suas mãos - e além. Também queremos esclarecer que, embora tenhamos consultado muitas pessoas durante o processo de desenvolvimento, elas de forma alguma são responsáveis pelas decisões tomadas pelas equipes criativas no interesse da jogabilidade e do entretenimento. Consequentemente, pedimos respeitosamente que qualquer crítica não seja direcionada aos nossos colaboradores, tanto internos quanto externos.

Liberdades Criativas e Inspirações Históricas: Embora nos esforcemos pela autenticidade em tudo o que fazemos, os jogos Assassin 's Creed são obras de ficção inspiradas por eventos e figuras históricas reais. Desde o seu início, a série tem tomado licenças criativas e incorporado elementos de fantasia para criar experiências envolventes e imersivas. A representação de Yasuke em nosso jogo é uma ilustração disso. Sua vida única e misteriosa o tornou um candidato ideal para contar uma história de Assassin 's Creed com o cenário do Japão Feudal como pano de fundo.

Embora Yasuke seja retratado como um samurai em Assassin 's Creed Shadows, reconhecemos que isso é um assunto de debate e discussão. Incorporamos isso cuidadosamente em nossa narrativa e, com nosso outro personagem principal, o shinobi japonês Naoe, que é igualmente importante no jogo, nossos protagonistas duplos proporcionam aos jogadores diferentes estilos de jogabilidade.

Valorizamos muito seu feedback e encorajamos vocês a continuarem compartilhando seus pensamentos, respeitosamente. Embora entendamos que é muito difícil atender às expectativas de todos, esperamos sinceramente que, quando Assassin's Creed Shadows for lançado em 15 de novembro, os jogadores no Japão e ao redor do mundo apreciem a dedicação, o esforço e a paixão que colocamos nele.”