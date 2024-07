Nova temporada de 'Multiversus' vai trazer Beetlejuice e Samurai Jack

Com um novo trailer lançado nessa segunda-feira (22/7), o jogo de luta com personagens da Warner Bros, Multiversus, anuncia sua segunda temporada, trazendo Samurai Jack e Bettlejuice como destaque da próxima fase do jogo. Chamada de “Volta no Tempo”, o primeiro personagem a protagonizar a nova temporada foi criado por Genndy Tartakovsky e fez muito sucesso com sua série de aventura e ação na Cartoon Network.

Samurai Jack será uma das novas adições ao jogo, assim como um dos personagens mais icônicos de Michael Keaton, que nasceu da mente bizarra, gótica e maluca de Tim Burton, Bettlejuice, de Os Fantasmas se Divertem. O personagem retornará em 2024 para uma sequência do longa original e também irá integrar os novos conteúdos de Multiversus. Ambos chegam nesta terça-feira (23/7).

No novo trailer de gameplay de MultiVersus, estão em destaque as habilidades de luta de Samurai Jack como personagem da classe Pugilista. Utilizando sua katana mística, movimentos ágeis e reflexos rápidos, ele envia seus oponentes voando pelo mapa. O vídeo também mostra a variante do personagem Righteous Warrior Jack, que estará disponível para compra no jogo em 23 de julho.

Além disso, o Modo Ranqueado será adicionado ao MultiVersus no primeiro dia da Temporada 2, dando aos jogadores a oportunidade de participar de partidas 1v1 e 2v2 enquanto competem por pontos no ranking para ganhar recompensas cosméticas exclusivas baseadas em rank. A nova Temporada também incluirá a Caixa D’água, um novo mapa onde os jogadores podem batalhar na icônica Warner Bros, com referências surpresa a personagens e franquias populares da Warner Bros. Discovery.

MultiVersus está disponível gratuitamente para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.