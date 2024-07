Deadpool e Wolverine ganham "controles com bumbum" do Xbox

Próximo ao lançamento de um dos filmes de super-herói mais aguardados do ano, Deadpool e Wolverine, que chega aos cinemas nesta quinta-feira (25/7), a Microsoft anunciou uma versão customizada de seu console carro-chefe, o Xbox Series X, para comemorar a reunião dos dois grandes heróis,

Introducing the Cheeky Controller designed by Deadpool.@Marvel Studios' Deadpool and Wolverine, in theaters July 26 pic.twitter.com/0Yp0HgleF4 — Xbox (@Xbox) July 17, 2024

Essa versão do videogame foi “desenhada pelo próprio Deadpool”, o console traz uma estampa da roupa do mercenário tagarela e um par de katanas, para remeter ao personagem. Mas de longe, o seu maior destaque são os controles “bochechudos”, que fazem parte do conjunto, que trazem um design que também lembra a roupa do personagem de Ryan Reynolds, mas que estampa um bumbum nas costas do controle.

A versão inusitada do dispositivo não foi exclusiva do Deadpool, já que o próprio Wolverine recebeu também, um controle com bumbum que lembre o uniforme que será utilizado nas telonas.

Wolverine não ficou de fora da versão exclusiva de "controle com bumbum". (foto: Reprodução/Microsoft)

Contudo, o console especial do filme não será comercializado e sim sorteado numa campanha de Deadpool e Wolverine feita nas redes sociais. "Siga e compartilhe (ou retweet) a hashtag #XboxCheekyControllerSweepstakes para concorrer a um console Xbox Series X personalizado e dois controles 'Cheeky' desenvolvidos pelo Deadpool," diz a publicação.

Ages 18+. Ends 8/11/24. Rules: https://t.co/G41n6ykYIU@Marvel Studios' Deadpool and Wolverine, in… pic.twitter.com/hSHZiA3EPb — Xbox (@Xbox) July 17, 2024

A campanha segue até 11 de Agosto. Deadpool e Wolverine estreia no Brasil nesta quinta-feira (25/7), trazendo Ryan Reynolds e Hugh Jackman para mais uma aventura no mundo devastado dos X-Men e vindo finalmente para o universo Marvel.