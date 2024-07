Choro Livre Convida recebe Akhtamar e Bruno Resende

O Choro Livre Convida terá edição especial nesta quarta-feira. Com o músico lírico Bruno Resende e o quarteto de cordas Akhtamar, radicados na Bélgica, O Complexo Cultural do Choro terá uma noite com mistura de gêneros com repertório de grandes mestres da música popular brasileira e da música clássica.

O intercâmbio entre culturas é um dos pontos especiais da noite, com canções de Dorival Caymmi, Cartola e do francês Claude Debussy. "O Quarteto Akhtamar possui integrantes da Bélgica e da França, que vão trazer um pouco de um outro universo musical. O Bruno Resende é um cantor de ópera. Então, vamos fazer um encontro dessas vertentes musicais, da música de ópera e do choro. Vamos ter a oportunidade de presenciar um momento único na nossa casa", comenta Henrique Neto, integrante do grupo Choro Livre.

Leia também: Cine Brasília celebra protagonismo feminino negro em programação especial

O Quarteto Akhtamar está realizando uma turnê de 21 dias pelo Brasil, passando por Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e Chapada dos Veadeiros. O quarteto de cordas apresentará sambas de Cartola e composições de Dorival Caymmi. O grupo Choro Livre tocará clássicos de Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Ernesto Nazareth e Chiquinha Gonzaga. "A gente tem feito essa quarta-feira para celebrar realmente o choro. Vai ser uma surpresa muito bacana, porque eles estão mais envolvidos com a música mais erudita", comenta Reco do Bandolim.

No sábado, a parte externa do Espaço Cultural do Choro recebe os irmãos-palhaços Ankomárcio Saúde e Ruiberdan Saúde. A partir das 11h, o espetáculo utilizará elementos de esquetes tradicionais do circo com manobras acrobáticas e números de malabares. No estacionamento 10 do Parque da Cidade, também no sábado às 11h, acontece o Ensaio Aberto dos alunos e professores da Escola Brasileira de Choro, seguido do tradicional Samba com Feijoada na área externa do Espaço Cultural do Choro com a cantora Cris Pereira.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco