Cine Brasília celebra protagonismo feminino negro em programação especial

A partir desta quinta-feira (25/7), o Cine Brasília celebrará o Dia Internacional das Mulheres Negras Latino-americanas e Caribenhas com uma programação especial. Filmes nacionais sobre o protagonismo de mulheres negras, masterclass e debate são as atividades que serão realizadas durante dois dias.

No primeiro dia do evento, o longa Greice será exibido seguido de um debate sobre a atuação da mulher negra no audiovisual, com a participação da atriz brasiliense Isabella Baroz. À noite, o cinema apresenta a sessão única e gratuita do premiado Diálogos com Ruth de Souza, da diretora Juliana Vicente.

No dia seguinte, às 10h, as celebrações da data seguem com a masterclass Atuação em Cinema, com inscrições gratuitas e abertas até quinta (25/7), às 12h, através de formulário.