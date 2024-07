Morre John Mayall, considerado o padrinho do blues britânico

Considerado o “padrinho do blues britânico”, o multi instrumentista John Mayall morreu, aos 90 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada na página do Facebook do músico. Não há informações sobre a causa da morte.

Na década de 1960, o músico, que tocava piano, órgão, gaita e também cantava, atuava na banda John Mayall & The Bluesbreakers, que serviu como espécie de incubadora para vários nomes da música britânica. Entre as estrelas que foram lapidadas por Mayall estão Eric Clapton, Peter Green fundador do Fleetwood Mac, e Mick Taylor, que tocou com os Rolling Stones.

O músico gravou mais de 30 discos, sendo o mais recente Nobody told me, de 2019, que inclui uma lista de guitarristas convidados considerados os favoritos de Mayall. Participam do disco Todd Rundgren, Little Steven Van Zandt, Alex Lifeson, da banda Rush, Joe Bonamassa, Larry McCray e Carolyn Wonderland. O álbum foi gravado no Studio 606, do grupo The Foo Figthers.