Grávida, Graciele Lacerda revela que quase perdeu o útero após aborto

Graciele Lacerda, que recentemente anunciou que está grávida do primeiro filho com Zezé Di Camargo, confessou que quase perdeu o útero durante o processo de fertilização in vitro para conseguir a gestação.

Através de interação com os seguidores no Instagram, na noite desta terça-feira (23/7), a influenciadora digital deu detalhes, e contou que enfrentou dificuldades. "Uma foi para o lugar errado! Tinha coração, batimentos, tinha tudo… Precisei tirar porque eu corria o risco de ter uma hemorragia e perder meu útero", disse.

"Três dessas tentativas deram positivo. Duas deram baixo positivo, foram desenvolvendo devagar e pararam. Uma deu positivo legal e foi até a hora do coração, mas quando fui ouvir o coração, não tinha", contou Graciele Lacerda, nos Stories. A noiva de Zezé Di Camargo começou a tentar engravidar há quatro anos, e buscou esconder por muito tempo.

"Não contei para ninguém desta última FIV que eu fiz, que deu positivo. Preferi deixar chegar no terceiro mês, quando não tivesse nenhuma preocupação para eu poder divulgar para todo mundo", explicou ela.

