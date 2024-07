Lisa Kudrow revela o que a deixava irritada nas gravações de 'Friends'

Lisa Kudrow, atriz que deu vida à Phoebe na série Friends, revelou o que a deixava "realmente irritada" durante as filmagens: as risadas exageradas da plateia.

"Eles ficavam rindo por muito tempo. Não era tão engraçado", disse a atriz durante uma entrevista ao podcast Conan O’Brien Needs a Friend.

Lisa disse que não achava a reação honesta e pensava: "Agora você está apenas estragando o resto do programa. Há outras falas".

A artista explicou que se preocupava sobre as risadas prejudicarem a filmagem da cena. "Um programa de TV não é para o público do estúdio, ele é feito para os telespectadores em casa. É a serviço deles que estamos lá. Se fosse uma peça de teatro, sim, ria o quanto quiser", completou.

Durante a conversa, Lisa falou sobre a primeira vez que conheceu Matthew Perry, ator que interpretou Chandler e morreu no ano passado. Ela relembrou que ficou encantada com seu senso de humor.

Ela revelou que voltou a assistir a série após a morte do colega de elenco e grande amigo. "Eu tinha que ver com ele, por algum motivo, então comecei a assistir Friends, não a partir da 1ª temporada, mas as maratonas ainda está aí, e passei algum tempo assistindo todos os dias desde que ele morreu", disse.