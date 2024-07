Tropicália! Feira do Livro realiza 1ª edição na Infinu no mês de agosto

Depois do sucesso das três edições do evento Feira de Discos, que faz parte do eixo da Tropicália! Feira, o sócio fundador da marca, André Kalil anuncia a primeira edição da Tropicália! Feira do Livro, que será realizada nos dias 3 e 4 de agosto, na área externa da Infinu, das 12h às 19h.

A Tropicália! Feira do Livro aparece como ponto de encontro para aqueles apaixonados por literatura, “Motivo pelo qual, convidamos expositores e escritores da cidade para divulgar obras dos mais diversos espectros”, explica o idealizador do evento, em nota. A escolha do local foi crucial para a confortabilidade dos visitantes, uma vez que a Infinu oferece um espaço plural e consolidado no cenário cultural da cidade, com uma vasta praça de alimentação e bastante conhecido por ser palco de diversos projetos, feiras e shows.

A programação da 1ª edição da Tropicália! Feira do Livro conta com os DJs Palmieri e Ogunda-O, que se apresentarão no Lounge da área externa, se revezando nas pick-ups. A exposição e venda dos livros fica sob responsabilidade de sete expositores e seis escritores da cidade. “Todos com um acervo diversificado com mais de 2 mil livros”, revela Kalil. em nota. Além disso, a Tropicália! Feira do Livro, juntamente com a Infinu, realizará uma doação de livros nos dois dias do evento, que serão revertidos para uma instituição de caridade do Distrito Federal.





Serviço

1ª Edição da Tropicália! Feira do Livro

Nos dias 3 e 4 de agosto, na Infinu (506 Sul, acessos pela W2 e W3), a partir das 12h. Entrada gratuita.