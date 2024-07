Cinco filmes e séries para entrar no clima das Olimpíadas Paris 2024

As Olimpíadas de Paris 2024 começaram nesta quinta-feira (25/7) e o Diversão&Arte selecionou cinco filmes e séries para entrar no clima dos jogos.

O retorno de Simone Biles (Netflix)

A série documental acompanha a jornada da atleta de ginástica artística, Simone Biles, para achar o equilíbrio ideal entre treinamento, saúde mental e a vida pessoal. Tudo para retornar a competir, começando com as Olimpíadas de Paris de 2024.











King Richard — Criando campeãs (MAX)

O filme biográfico é inspirado em Richard Williams, pai das famosas tenistas Serena e Venus Williams e mostra como foi o treinamento intenso das irmãs para chegar ao topo. Ambas estão convocadas para as Olimpíadas de Paris de 2024.





Naomi Osaka — Estrela do Tênis (Netflix)

A série documental da Netflix conta a história da tenista japonesa Naomi Osaka, que sempre demonstrou um talento natural para o esporte. No entanto, Naomi não teve uma trajetória fácil, sofreu de ansiedade e depressão. A série mostra a jornada dela para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Em 2024 ela vai representar o Japão nas atuais Olimpíadas







Eu sou Bolt (Disponível para aluguel no YouTube)

Uma das estrelas das Olimpíadas Rio 2016, já brilhava há muito tempo. Este é Usain Bolt, o homem mais veloz do mundo e o único atleta na história do atletismo a ser tricampeão em três modalidades de pista em Jogos Olímpicos consecutivamente. A lista de vitórias na carreira é extensa, mas a vida de Bolt não se resume a isso. Na produção, o velocista jamaicano abre as portas para um universo que vai além das pistas de corrida. Hoje com 36 anos, ele está aposentado, mas pretende assistir às Olimpíadas.











As nadadoras (Netflix)

O filme é baseado na história real das irmãs Mardini — Yusra e Sarah — que deixam a Síria devido à guerra e percorrem um longo e perigoso caminho em busca de um lar e um sonho maior, competir nas olimpíadas Rio 2016. Paris 2024 não terá nenhuma das duas como competidoras.











