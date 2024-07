Gwen Stefani e Anderson .Paak lançam música tema das Olimpíadas de 2024

Em homenagem à abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta sexta-feira (26/7), foi lançada a música tema do evento. Interpretada por Gwen Stefani, ex-vocalista da banda No Doubt e Anderson .Paak, que divide o Silk Sonic com Bruno Mars, a canção busca inspirar a grandeza cotidiana entre atletas e fãs do mundo inteiro não apenas nos Jogos Olímpicos deste ano, mas também em edições futuras. Intitulada Hello world, a composição já está disponível nas plataformas digitais

Escrita e produzida por Ryan Tedder, compositor e vocalista da banda OneRepublic, Hello world reúne três artistas renomados para promover a união entre música e esporte. A música ganhou também um videoclipe no YouTube com os cantores dançando e com trechos dos jogos ao fundo.

“Os jogos são uma forma importante de nos unirmos. Escrevi (a canção) com isso em mente. Não é todo dia que se tem uma oportunidade dessas. Espero que inspire as pessoas”, observa Ryan Tedder, em entrevista para a revista Billboard. A faixa é uma parceria com a Coca-Cola.

Assista o videoclipe: