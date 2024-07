Documentário sobre Léa Freire conta a trajetória de luta da compositora

Pré-estreia do filme "A música natureza de Léa Freire" no Cine Brasília - (crédito: Divulgação)

O filme A música natureza de Léa Freire tem a sua pré-estreia no Cine Brasília com sessão do dia 30 de julho, às 19h, seguida por uma conversa com Léa Freire e Lucas Weglinski, o diretor do documentário.





O documentário mostra a vida e a música da renomada compositora brasileira Léa Freire e a luta para se tornar compositora em um mundo misógino. Tendo iniciado sua formação em uma renomada escola de música de São Paulo, Léa atravessa os preconceitos de um universo ainda masculino, machista e misógino. O filme vai mostrar a quebra de barreiras entre o erudito e o popular, criando uma sonoridade única.

A música natureza de Léa Freire já passou por dezenas de festivais em todo o mundo e acumula 12 prêmios incluindo o Prêmio SPCINE 2022, Melhor Documentário Los Angeles Brazilian Film Festival, Melhor Documentário New York Tri State Film Festival e Melhor Música Roma International Film Festival.