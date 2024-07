No ato final de "Elite", personagem de ator brasileiro quer vingança

A oitava e última temporada do sucesso espanhol Elite acaba de chegar à Netflix. Nesta fase final, Iván, interpretado pelo brasileiro André Lamoglia, de 27 anos, segue como figura central na trama, e o trailer já antecipa spoilers e seu personagem focado em fazer justiça com as próprias mãos.



Desde que passou a integrar a trama, em sua quinta temporada, o artista rapidamente se tornou um dos mais queridos pela audiência, com sua jornada de autodescoberta sendo acompanhada com atenção e cativando torcida.

A tensão e a imprevisibilidade são características marcantes que transformaram Elite em um fenômeno global. Seu alcance garantiu à obra o título de primeira produção da plataforma a alcançar oito temporadas, um feito notável.



André Lamoglia gravou quatro temporadas de Elie na Espanha (foto: Matías Uris/ Netflix)

O marco também se reflete na carreira do ator carioca, que hoje reside em Madri, onde gravou a série, e que tem se firmado como um dos nomes brasileiros mais requisitados no mercado internacional, inclusive tendo sido um dos representantes nacionais no evento de Alta Moda da Dolce & Gabbana na Sardenha, Itália, que aconteceu no início deste mês e contou com personalidades como Christina Aguilera e Maluma.

Com um futuro promissor à frente e com presença consolidada no cenário global, André está também na quarta temporada da série sul-africana Blood & Water, também da Netflix. Essa última marcou sua estreia em um terceiro idioma, no inglês.