Xolo Maridueña se pronuncia sobre ter sido traído por Bruna Marquezine

Xolo Maridueña utilizou as redes sociais para se manifestar em torno de uma polêmica envolvendo Bruna Marquezine. Isso porque, o ator americano reagiu sobre o rumor de que a atriz teria se envolvido com João Guilherme enquanto ainda vivia um romance com ele.

Através do Instagram, o artista reagiu aos rumores em uma página de fãs, que reuniu uma sequência de matérias em que a artista era vista com o filho do cantor sertanejo Leonardo.

"A imprensa brasileira noticia o romance de João e Bruna desde 2023. Bruna e Xolo revelaram estar juntos romanticamente depois da primeira foto da atriz com João e da matéria. Ela já estava envolvida emocionalmente como João enquanto ainda estava com Xolo", afirmou a página.

Em resposta, Xolo Maridueña defendeu Bruna Marquezine da acusação de suposta traição. "Uma foto foi tirada durante as gravações de ‘Besouro Azul’ e a outra depois de um ano. Você não sabe o que está falando", respondeu ele.

Bruna e Xolo formaram par romântico no filme Besouro Azul (2023), da DC, em que ele interpretou o personagem-título. A relação dos dois aumentaram os rumores de um romance ao longo da época da divulgação do longa. No entanto, a informação nunca foi confirmada por ambas as partes até hoje.

