Brasileira, Yasmin Martins Mendes é indicada como Melhor Atriz na Holanda

A atriz e produtora executiva Yasmin Martins Mendes foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz Americana no Septimius Awards da Holanda, pelo trabalho como protagonista do drama SILENCIO, filme de Diego Esteve. A cerimônia acontece em 19 e 20 de agosto em Amsterdã, capital holandesa.

Yasmin se junta à Alanis Guillen e Tainá Müller entre as artistas brasileiras já indicadas na mesma categoria do prêmio. Em 2023, Guillen foi indicada pelo trabalho em Pantanal e Müller venceu a categoria pelo papel na série policial Bom dia, Verônica.

Em SILENCIO, disponível no Amazon Prime Video, Yasmin interpreta a roteirista Sara Garcia, que enfrenta a Síndrome do Pânico enquanto tenta produzir seu próximo projeto. A indicação emocionou a atriz.

"Bateu aquela sensação de 'meu Deus, e agora?'. É muito gratificante ter o trabalho reconhecido. Tenho orgulho de ser brasileira, atriz e produtora de cinema, e de ter meus filmes sendo abraçados e aplaudidos no mercado internacional", conta.

Na televisão, Yasmin fez parte do elenco de Mar do Sertão, folhetim da TV Globo, como a personagem Aisha. Natural de Teresópolis no Rio de Janeiro, a atriz encontrou nos sets de filmagem seu amor pelo audiovisual.

Hoje, a atriz é membro da Academia Brasileira de Cinema e viaja o mundo com seus projetos e trabalhos. SILENCIO, lançado em 2021, ainda rende bons frutos. Além dos diversos festivais onde o filme foi exibido e indicado a prêmios (como o próprio Septimius Awards), o filme tornou-se elegível ao Oscar em 2022.

"Estar elegível nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Filme no Oscar foi alucinante, e o caminho para chegar até ali, e onde o projeto está hoje, me traz muita felicidade. Estivemos nos festivais de Estocolmo, Montreal, Oniros e no New York Independent Cinema Awards, onde fomos premiados com Melhor Atriz e Melhor Filme", lembra Yasmin.

Noite de Natal, curta-metragem policial, que terá estreia nacional na 9ª edição do VerCine, Festival de Cinema da Baixada Fluminense, dia 15 de agosto, é o novo projeto de Yasmin como atriz e tem rodado festivais de cinema ao longo de 2024. A produção, que tem direção de Diego Esteve, retrata o tema delicado do abuso sexual em ambiente familiar.

"Minha personagem é a delegada Fernanda, que investiga o caso central da trama. A história é contada pela protagonista Zita. É uma sequência de relatos fortes, com uma potência feminina maior ainda, já que o elenco é majoritariamente feminino e os principais cargos da equipe são ocupados por mulheres. Está sendo um prazer enorme fazer parte dessa equipe!", diz Yasmin.

Para 2025, a atriz já tem dois projetos na agenda: Perfeita para mim, curta-metragem com lançamento previsto para março, e Você, Eu e Nova York (ou You, Me & New York, título no inglês original em que a produção será gravada) que tem previsão de estreia para junho. O longa é estrelado e produzido por Yasmin, e estará disponível no Amazon Prime Video.

"O cinema nacional tem muito talento e muitas possibilidades. O que não falta no brasileiro é criatividade, mas faltam oportunidades. Acredito muito na máxima que diz que, para haver novos resultados, é necessário haver novas abordagens", acredita.