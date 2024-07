Ator da novela ‘Viver a Vida’ foi encontrado morto em casa e deixou namorada grávida

Em ‘Viver a Vida‘, novela exibida originalmente entre setembro de 2009 e maio de 2010 e, atualmente sendo reprisada no canal Viva, o ator Antônio Firmino interpretou o personagem André, um ex-namorado da protagonista, Helena (Taís Araújo). O que muitas pessoas não sabem, ou não se lembram, é que o artista já morreu.

No dia 12 de novembro de 2013, o ator foi encontrado morto em sua casa na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Antônio tinha apenas 34 anos de idade quando faleceu.

Na época, a família informou que ele teve uma ‘morte súbita’. A perícia, no entanto, encontrou material para consumo de entorpecentes no apartamento de Antônio Firmino. Após isso, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) comprovou que a causa da morte foi overdose.

Ator da novela ‘Viver a Vida’ deixou namorada grávida

Na época, o ator de ‘Viver a Vida’ namorava com a jovem Débora Melo, que estava grávida. Ao G1, ela declarou: "Eu não tenho condições físicas, mentais e espirituais para falar sobre isso. Foi tudo muito de repente, ninguém esperava. Eu e a família dele não temos condições. Estamos em choque", afirmou.

Carreira de Antônio Firmino

Em 2008, Firmino atuou na novela "Duas Caras", interpretando o mecânico Apolo. Depois, em 2009, o ator fez parte do elenco da novela "Viver a Vida", em 2009. Já em 2011, deu vida ao personagem Igor, um personal trainer, em "Morde & Assopra". Seu último trabalho foi em 2013, na novela "Sangue Bom", onde interpretou o personagem Evandro.

