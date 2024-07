A recomposição do UCM, da empresa Marvel Studios, conta com Downey Jr.

A Comic Con de San Diego exacerbou todo nervosismo dos fãs de filmes de super-heróis, depois de certa descrença no filão dominado pela Marvel. Quase cinco anos inativo, no meio, Robert Downey Jr. foi confirmado como Doutor Destino, para as novas produções de 2026 e 2027, em torno dos Vingadores, ambas a cargo dos irmãos Joe e Anthony Russo. O ex-Homem de Ferro, portanto, encabeçará, respectivamente, Apocalipse e Guerras Secretas.

O estúdio aproveitou para antecipar o esperado recorde de Deadpool & Wolverine: nos Estados Unidos e no Canadá já são vislumbradas somas que extrapolam US$ 1 bilhão, só para os primeiros dias de exibição. Além de algumas antecipações das qualidades do "novo" Capitão América, a ser feito por Anthony Mackie, os painéis focaram em mais duas notícias: pela DC, Colin Farrell seguirá como Pinguim, em Batman 2, e o morcegão obscuro terá série para a HBO. Como antagonista, Harrison Ford será astro (no lugar do falecido William Hurt), em Thunderbolts.