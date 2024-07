Davi compra carrão, investe em casas, mas segue com dívidas após o ‘BBB’

Desde que se tornou o mais novo milionário, Davi Brito, campeão do "Big Brother Brasil 24", tem levado uma vida de luxo e conquistas. O baiano, agora proprietário de uma mansão na Bahia, exibe passeios de jet ski e possui vários carros na garagem. No entanto, apesar do novo estilo de vida, Davi ainda não quitou suas dívidas nem regularizou sua situação junto aos serviços de proteção ao crédito.

Davi decidiu construir sua casa do zero em um condomínio na Bahia, com um planejamento detalhado. "Quero toda planejada, organizadinha, sabendo onde fica cada planta. Sou virginiano (risos). Os projetos já começaram. É o que já gastei comigo," disse ele ao EXTRA. Além disso, ele comprou um apartamento para sua mãe, Elisângela, e uma casa para seu pai, Dermeval.

O baiano também investiu em um imóvel em Barra do Jacuípe, no Condomínio Parque das Arvores, com quatro quartos, área gourmet, piscina e capacidade para 15 pessoas. As diárias dessa residência chegam a R$ 18 mil no réveillon. Na garagem, Davi garantiu um Onix hatch branco, avaliado em cerca de R$ 90 mil, e uma Hilux SW4 2024, no valor aproximado de R$ 380 mil.

Apesar das extravagâncias, Davi ainda deve quase R$ 15 mil. Suas pendências incluem dívidas bancárias de R$ 10.400 com o Banco do Brasil, contraídas no ano passado, e débitos de R$ 1.004 com a Caixa Econômica Federal. A menor dívida é de R$ 73 com uma financeira, enquanto a mais antiga, de 2021, é de R$ 3.245, referente a um financiamento cedido a uma empresa de cobrança.

