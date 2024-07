João Guilherme revela que deseja ser pai jovem: "Estou pronto"

João Guilherme, de 22 anos, declarou que está pronto para ser pai, revelando sua vontade de ter filhos ainda jovem. Durante uma entrevista no programa Sabadou, do SBT, com sua cunhada Virginia Fonseca, João compartilhou seu desejo de educar e cuidar de uma criança. "Eu morro de vontade de ter filho. Juro, principalmente porque eu sempre quis ser pai jovem. Até porque eu amo criança, amo cuidar e poder educar alguém, eu acho isso muito valioso. Claro que é uma gigantesca responsabilidade, mas eu gosto", comentou ele.

O herdeiro caçula do cantor Leonardo também mencionou que espera encontrar a parceira certa, alguém que compartilhe seus valores e que esteja preparada para essa jornada. João explicou que não quer ter um filho com qualquer pessoa, mas sim com uma mulher em quem confie e que possa criar seus filhos ao seu lado. "Isso é muito importante, eu nunca iria querer ter um filho com alguém que não fosse a mulher que eu queria que estivesse do meu lado para criar esses filhos, juntos. Alguém que eu confiasse que essa mulher pudesse educar muito bem o meu filho, sabe?", afirmou ele.

O desejo de ser pai foi intensificado ao ver a mudança na vida de seu irmão, Zé Felipe, após se casar e ter filhos. João acredita que, quando a pessoa que ele ama estiver pronta para ser mãe, ele também estará pronto para essa responsabilidade. "Acho que a partir do momento que a pessoa que eu amo quiser, estiver pronta para isso, até porque não sou eu quem vai carregar essas crianças, eu estou pronto", disse João, destacando sua consideração pelo papel da parceira.

Atualmente, João Guilherme está namorando Bruna Marquezine, e embora tenham negado estarem juntos no Carnaval de 2024, o casal tem sido visto com frequência em momentos íntimos e românticos. Em novembro de 2022, quando tinha 20 anos, João já expressava seu desejo de ser pai, mencionando que só precisava encontrar a mãe certa, algo que ele parece estar cada vez mais próximo de realizar com Bruna.

