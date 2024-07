Lago Sul e Águas Claras ficarão sem energia nesta segunda (29/7)

Nesta segunda-feira (29/7), endereços de Águas Claras e do Lago Sul terão o fornecimento de energia interrompido para serviços de manutenção e substituição da rede elétrica.

A interrupção ocorre para garantir a segurança das equipes, de acordo com a Neonergia. No Lago Sul, a primeira interrupção será feita das 9h às 15h para remanejamento de baixa tensão e instalação de postes, afetando as seguintes localidades: SHIS QI 23 – Rua Cajueiros, Lote 2; Rua Araçá, lotes 6 e 11; Rua Pau Brasil, lotes 16 e 19; Rua Caliandra, lote 2. Das 10h às 16h, a iluminação será suspensa na SHIS QI 23, para substituição da rede elétrica.

Em Águas Claras, o serviço de substituição de postes e estruturas será feito das 13h às 16h, suspendendo a luz na Quadra 301. Em todas as localidades, caso o serviço termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio, de acordo com a companhia.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outras regiões do Distrito Federal. Caso isso ocorra, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.

Com informações da Neoenergia