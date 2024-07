CD Projekt Red está confirmada na BGS 2024

A CD Projekt Red, desenvolvedora de games premiados como The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077, será uma das atrações da edição deste ano da Brasil Game Show (BGS), que ocorre em outubro, em São Paulo.

A empresa vai contar com um estande da marca no evento, que será totalmente caracterizado com o tema Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, que consiste no jogo base e a sua recente expansão Phantom Liberty. O espaço da empresa contará com oito estações com o jogo engatilhado para que os fãs desfrutem de uma missão do game, além de distribuição de brindes e uma área na qual os visitantes poderão tirar fotos em cenários inspirados no jogo, além de poderem interagir com dois cosplayers de personagens marcantes do universo de Cyberpunk 2077.

"A participação na Brasil Game Show é uma oportunidade única para nos aproximarmos do público brasileiro que é tão apaixonado por nossos títulos. Queremos dar a eles a oportunidade de se sentirem como verdadeiros mercenários de Night City", diz Mariana Bevilacqua, head de comunicação para a América Latina da CD Projekt Red.

"A edição de 2024 da BGS marca os 15 anos do evento, e a participação da CD Projekt Red engrandece ainda mais esse momento”, celebra o fundador e CEO da BGS, Marcelo Tavares. “A Brasil Game Show sempre foi um evento diverso, com atrações para públicos de todos os estilos e gostos, de cosplayers a PC gamers, de fãs de console a desenvolvedores. Queremos que o público da feira encontre seus ídolos, jogue seus games favoritos, acompanhe grandes competições de eSports e se divirta com grandes marcas, como a CD Projekt Red.”

Serviço – BGS 2024

Quando: 9 a 13 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios, além dos portadores dos ingressos Individual Premium, Passaporte Premium e Passaporte Camarote)

Onde: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP

Horário: das 13h às 21h

Mais detalhes podem ser conferidos acessando: https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/