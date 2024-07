Tratando câncer, Fabiana Justus celebra crescimento do cabelo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Fabiana Justus, influenciadora digital e empresária de 37 anos, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais um marco importante em sua jornada pessoal: o crescimento de seu cabelo. Desde o início do ano, Fabiana tem enfrentado um tratamento contra a leucemia, que a levou a raspar a cabeça em fevereiro. Agora, com os fios começando a crescer novamente, ela refletiu sobre a transformação de sua imagem e como isso tem impactado sua autoestima e identidade.

Em uma postagem recente, Fabiana expressou sua satisfação com essa nova fase, escrevendo: "Começando a me enxergar com cabelo… ressignificar minha imagem mais uma vez! E tô curtindo, viu?". A legenda acompanhava fotos que mostravam o comprimento atual de seus fios, simbolizando um renascimento pessoal e a retomada de sua confiança.

Os seguidores de Fabiana responderam com uma enxurrada de comentários positivos, celebrando esse progresso com ela. "Tá cabeluda já", comentou um admirador, destacando a diferença visível no visual da influenciadora. Esse apoio virtual reflete o carinho e a torcida dos fãs pela recuperação completa de Fabiana.

A influenciadora, filha do empresário Roberto Justus, de 69 anos, tem usado sua plataforma para compartilhar sua experiência e inspirar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Sua jornada é um exemplo de resiliência e a capacidade de encontrar força nas adversidades, mostrando que a beleza e a coragem vão além da aparência física.

