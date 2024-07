Walcyr Carrasco adianta trabalhos com próxima novela das nove na Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Walcyr Carrasco, que atualmente está em cartaz com a reprise de Alma Gêmea (2005), no Vale a Pena Ver de Novo, está envolvido em novos projetos na Globo, incluindo uma próxima novela das nove que já foi confirmada.

Segundo informações do jornal O Globo, a próxima obra inédita do autor veterano no horário nobre terá a direção de Amora Mautner. A dupla, que se reconciliou após um período de mágoas em decorrência de confusões nos bastidores da emissora, renovaram a parceria.

Além da próxima novela das nove de Walcyr Carrasco, Amora Mautner também foi escalada para a continuação de Êta Mundo Bom! (2016), na faixa das seis, que será lançada no ano que vem, em celebração aos 60 anos da Globo.

Com o fim de Terra e Paixão (2023), encerrada em janeiro deste ano, a futura novela de Walcyr Carrasco pode entrar em cena apenas em meados de 2026. Após a conclusão do remake de Renascer, virá Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, que será sucedido pela releitura de Vale Tudo (1988), assinada por Manuela Dias, e então, Gloria Perez assume o horário.