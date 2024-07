Reprodução/Globo Osório (Arthur Aguiar)

Para celebrar os 60 anos da Rede Globo, a emissora prepara diversas comemorações especiais, incluindo produções grandiosas. Uma das apostas, é a continuação de Êta Mundo Bom!, novela escrita por Walcyr Carrasco e que foi exibida originalmente em 2016.

A ideia é que a história de Candinho (Sergio Guizé) ganhe uma continuação, assim como já aconteceu com outras tramas da Globo, como "Novo Mundo" (2017) e sua sucessora "Nos Tempos do Imperador" (2021) e "Mar do Sertão" (2022), que abriu caminho para "No Rancho Fundo" (2024).

Assim como ocorreu nas outras produções que ganharam sequência, ‘Êta Mundo Bom! 2’ também contará com atores que estiveram presentes na novela original. Porém, é certo que pelo menos 7 personagens não retornam para a continuação da trama.

Confira 7 personagens de Êta Mundo Bom! que não voltam na continuação da novela:

1. Comendador Fragoso (Luis Gustavo)

Comendador Fragoso (Luis Gustavo) não retorna para a continuação de Êta Mundo Bom!, pois tanto o personagem como o ator, já morreram. Na trama, ele se casou com a mocinha Filomena (Débora Nascimento) para ajudá-la, mas acabou falecendo tempos depois. Já na vida real, o ator Luis Gustavo faleceu no dia 19 de setembro de 2021, em decorrência de complicações de um câncer no intestino.

Comendador Fragoso (Luis Gustavo) (Foto: Reprodução/Globo)

2. Ernesto (Eriberto Leão)

Ernesto (Eriberto Leão) não retorna para a continuação de Êta Mundo Bom! pois seu personagem morreu na reta final da novela original. O aliado da vilã Sandra (Flavia Alessandra) teve uma morte trágica após capotar o carro enquanto fugia da polícia.

Ernesto (Eriberto Leão) (Foto: Reprodução/Globo) 3. Gerusa (Giovanna Grigio) Outra personagem que não retorna para a segunda parte de Êta Mundo Bom! é Gerusa (Giovanna Grigio). A jovem também faleceu na história, devido a um câncer agressivo. Gerusa (Giovanna Grigio) (Foto: Reprodução/Globo) 4. Osório (Arthur Aguiar) Osório (Arthur Aguiar), que era apaixonado por Gerusa (Giovanna Grigio), também faleceu em Êta Mundo Bom!. O personagem não conseguiu lidar com a morte da amada e foi encontrado morto diante do túmulo da moça. Em uma cena emocionante, o casal apareceu feliz, dançando uma valsa no céu. Osório (Arthur Aguiar) (Foto: Reprodução/Globo) 5. Tio Walter Araújo (Pietro Mário) Pietro Mário fez uma participação em Êta Mundo Bom! interpretando Tio Walter Araújo. Na vida real, no entanto, o ator sofreu uma série de AVCs (Acidente Vascular Cerebral) e acabou morrendo em agosto de 2020. 6. Josias (Flávio Migliaccio) Em Êta Mundo Bom!, Flávio Migliaccio interpretou Josias, que vivia um romance com Paulina (Suely Franco). O ator, no entanto, foi encontrado morto em seu sítio, em maio de 2020. Josias (Flávio Migliaccio) (Foto: Reprodução/Globo) 7. Narcisa Ortiz (Marilu Bueno) Narcisa Ortiz, personagem de Marilu Bueno em Êta Mundo Bom!, também não retorna para a continuação da novela. A atriz faleceu em junho de 2022, após complicações no pós-operatório de uma cirurgia no abdômen. Narcisa Ortiz (Marilu Bueno) (Foto: Reprodução/Globo) Saiba Mais Diversão e Arte João Guilherme revela que deseja ser pai jovem: "Estou pronto"

