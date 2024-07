Taylor Swift está em choque após morte de crianças em aula de dança

Taylor Swift lamentou o ataque que deixou três crianças mortas e outras oito feridas na Inglaterra. As vítimas faziam uma aula de dança com músicas de Taylor quando o agressor invadiu o local com uma faca. O crime ocorreu nesta segunda-feira (29/7).

Em uma publicação no Instagram, Taylor lamentou o episódio e afirmou estar "completamente em choque". Ela também afirmou não saber como "transmitir condolências" às famílias afetadas.

"O horror do ataque de ontem em Southport está tomando conta de mim continuamente, e estou completamente em choque... A perda de vidas e inocência, e o trauma horrível infligido a todos que estavam lá, as famílias e os socorristas. Eram apenas crianças em uma aula de dança. Estou completamente perdida em como transmitir minhas condolências à essas famílias", compartilhou.

Taylor Swift lamentou o ataque na Inglaterra (foto: Reprodução/Instagram/@taylorswift)

As crianças que morreram tinham seis, sete e nove anos. A de nove morreu nesta terça-feira (30/7). Outros dois adultos também ficaram feridos no ataque.

O ataque ocorreu antes do meio-dia (8h no horário de Brasília), quando o agressor entrou em um edifício onde crianças entre seis e onze anos participavam de uma aula de dança.

Pouco tempo depois, um adolescente de 17 anos foi preso. Testemunhas descreveram crianças cheias de sangue e mães em pânico procurando seus filhos.

Leia também: Walcyr Carrasco deixa projeto para se dedicar à novela das 21h na Globo

Até o momento, a polícia não identificou um possível motivo, mas descartou a possibilidade de terrorismo.