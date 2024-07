"Motel Destino", filme de Karim Aïnouz, tem trailer divulgado

O novo filme do diretor Karim Aïnouz, Motel Destino, teve seu trailer divulgado na última sexta-feira (26/7). Após realizar a première mundial na competição oficial de Cannes, em maio deste ano, o cineasta fará a primeira exibição nacional em Fortaleza, sua cidade natal. Estrelado por Fábio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha, o longa chega aos cinemas no dia 22 de agosto.

Primeiro trabalho do diretor rodado inteiramente no Ceará desde O céu de Suely, de 2006, Motel Destino abrirá a programação especial do aniversário de 11 anos da Porto Iracema das Artes, escola onde surgiu a ideia do projeto. “Depois de tantos anos longe do Brasil, ainda mais tempo longe do Ceará, colocar esse filme no mundo é, para mim, uma felicidade imensa. O filme é uma ode ao desejo como motor da vida”, celebra Karim, em nota.

O enredo acompanha uma juventude que teve o futuro roubado por uma elite tóxica e esmagadora. Uma noite, a chegada do jovem Heraldo transforma em definitivo o cotidiano do local, marcado por jogos de poder e violência.