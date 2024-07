MC Rebecca fala sobre vida amorosa e detona relação monogâmica

Reprodução/Instagram MC Rebecca

MC Rebecca fez confissões inéditas sobre a atual fase da vida pessoal. A funkeira destacou que está solteiríssima, mas acredita ‘impor’ medo nos homens para um possível relacionamento.

Em entrevista ao portal Gshow, a cantora descreveu sua percepção: "Eu sou uma mulher muito segura de mim e isso me atrapalha muito porque os bofes ficam com medo. Aí, eu fico pensando que eu estou solteira porque as pessoas têm medo de falar comigo. Se me der vontade, eu vou lá e faço", disse ela, que é mãe de Morena, de 6 anos.

Sincera, Rebecca destacou a satisfação por não estar comprometida, em meio a onda de diversas traições expostas na mídia, e afirmou que não acredita mais em monogamia. "Hoje em dia, eu estou muito seletiva com relacionamento", declarou.

"Não acredito mais"

"Atualmente, não estou buscando porque está difícil para caramba. Estão normalizando a traição, então, não acredito mais numa relação monogâmica", disparou Rebecca. "Tô vivendo, beijando umas bocas, mas estou solteira. Graças a Deus! É muito bom pegar as pessoas e não ter nada. Não tenho relacionamento, não tenho que dar satisfação", pontuou.