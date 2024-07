Cariúcha culpa Eliana pela briga com Patrícia Abravanel

Durante participação no programa De Frente com Blogueirinha, Cariúcha afirmou que Eliana foi a grande culpada pela briga com Patrícia Abravanel. Na ocasião, ela deu a entender que o desentendimento entre as apresentadoras aconteceu porque a nova contratada da Globo teria inveja da filha de Silvio Santos.

"As pessoas que brigam com a Patrícia", declarou Cariúcha. "Então, foi a Eliana que brigou com a Patrícia?", questionou Blogueirinha. "Acho que foi, foi a Eliana. Não é culpa da Patrícia, não", respondeu a apresentadora do Fofocalizando.

Na sequência, Cariúcha disse que as pessoas têm inveja de Patrícia Abravanel por ela ser herdeira: "As pessoas são muito invejosos, não estou falando só da Eliana. A Patrícia é talentosa e herdeira, e as pessoas têm inveja. A Eliana não é popular igual a Patrícia, as pessoas têm raiva de quem já nasceu herdeira. A Patrícia, além de ser herdeira, tem talento, as pessoas não aceitam que ela é do povo, é popular, é rica, é tudo. Ela não é aquela coisa engessada, patricinha, ela é o Silvio Santos de saia", opinou.

POLÊMICA: Cariúcha revela que Eliana brigou com Patrícia Abravanel e defende herdeira de Silvio Santos. #DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/1eHWss57sU — DiaTV (@diaestudio) July 30, 2024

Vale lembrar que, em junho deste ano, durante homenagem de despedida de Eliana do SBT, Patrícia pediu desculpas para a apresentadora, por conta de um desentendimento que ocorreu entre elas no passado.

"Não sei por onde entrou esse sentimento. Quero que você vá pra esse novo ciclo sabendo que você é muito amada aqui. Não existe SBT sem Eliana. A gente tem muito carinho, respeito e admiração por você. E as portas estarão sempre abertas para você, Eliana. Se algo aconteceu, não sei, te peço perdão, da minha família e do SBT, para você. Nos perdoe. Vá livre e confiante, e saiba que você tem uma casa para voltar, se você quiser", disse ela na ocasião. Relembre:

AGORA: Patrícia Abravanel pede perdão a Eliana no #ProgamaSilvioSantos. Acharam essas desculpas verdadeiras? pic.twitter.com/hA7IRklIvl — Bande Sincera – #EstrelaDaCasa (@bandesincera) June 24, 2024

