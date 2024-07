Cinzas de Jô Soares foram transformadas em diamante, diz ex-mulher

No bate-papo com Pedro Bial, a ex-mulher de Jô comentou ainda, como foram os últimos momentos de vida do apresentador: "Ele pediu para morrer em casa, vendo filme no ar" - (crédito: Reprodução/Instagram)

No Conversa com Bial da última terça-feira (30/7), Flávia Soares, ex-mulher de Jô Soares, revelou que as cinzas do apresentador, que faleceu aos 84 anos, em agosto de 2022, foram transformadas em diamante.

"Distribuí em alguns lugares especiais para nós e uma amiga, que nos apresentou, falou que o pai dela tinha morrido, e ela mora na Holanda. Lá, eles transformam as cinzas em diamante. E eu fiz isso. Está em um cofre, guardado. Eu não sei o que fazer ainda, mas quero fazer um patuá", explicou Flávia.

No bate-papo com Pedro Bial, a ex-mulher de Jô comentou ainda, como foram os últimos momentos de vida do apresentador: "Ele pediu para morrer em casa, vendo filme no ar. Nós combinamos que faríamos um homecare em casa, mas não foi possível. No hospital tinha um canal de filmes antigos, luz baixinha, eu falando tudo o que eu tinha para falar para ele. É difícil falar que foi bonito", detalhou.



Jô e Flávia se casaram nos anos 1980 e se separaram em 1998. Apesar disso, os dois continuaram muito amigos. Em 2019, a ex-mulher do apresentador se casou com a cantora Zélia Duncan.

Anteriormente, Jô Soares também foi casado com atriz Therezinha Millet Austregésilo, que morreu em 2021. Os dois ficaram juntos de 1959 a 1979 e tiveram um filho, Rafael Soares, que faleceu em 2014, aos 50 anos. Depois, o apresentador se casou com Sylvia Bandeira, ficando com ela de 1980 a 1983.

