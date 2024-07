Duda Nagle revela sobre desejo de voltar às novelas após ‘sumiço’

Duda Nagle abriu o coração sobre a atual fase da vida profissional. O ator, que é conhecido pelos seus diversos trabalhos em novelas, comentou acerca do seu afastamento, desde quando integrou o elenco de A Dona do Pedaço (2019), na Globo.

Em entrevista ao portal Gshow, o ex-marido da apresentadora Sabrina Sato descreveu que tem dedicado seu tempo a outros projetos profissionais, mas não descarta a possibilidade de fazer seu retorno aos folhetins após cinco anos.

"Estou doido para ter uma boa oportunidade e poder voltar a fazer meu maior ofício. Quero voltar a fazer novela", afirmou Duda Nagle. "Já me estabeleci, durante o ano passado e esse, fiquei muito focado nas marcas que represento e nas empresas que participo como empresário, também na produção do conteúdo do podcast", disse.

"Não que agora esteja fácil, mas estou com uma estrutura para voltar a exercer o ofício que mais me dediquei, mais estudei. Todos os dias encontro alguém na rua e me fala para eu voltar a fazer novela", completou Duda Nagle. Mais recentemente, inclusive, ele pôde ter sido visto na reprise de América (2005), no canal Viva.

