VÍDEO: Baixista perde 4 dedos da mão e dá detalhes de acidente

Fotos: Reprodução/Instagram/@fabriziotoniolo Guilherme Goes, baixista da banda Zimbra

Guilherme Goes, baixista da banda Zimbra, revelou através de suas redes sociais, detalhes sobre o acidente que o fez perder 4 dedos da mão direita. De acordo com o músico, de 29 anos, ele realizava um passeio de buggy durante uma viagem a Campos do Jordão (SP), quando o veículo capotou.

"Fala, galera. Passando aqui para falar que eu estou bem. Para quem não sabe, sábado passado eu estava viajando em Campos de Jordão e eu sofri um acidente gravíssimo. Eu estava em um buggy, ele capotou e, na queda, eu acabei perdendo meus quatro dedos da mão direita", começou ele.

O acidente aconteceu no dia 20 de julho, mas Guilherme só gravou o vídeo falando sobre o ocorrido no dia 28: "No começo o processo de assimilação foi bem difícil para entender o que estava acontecendo comigo. Só que depois eu só consegui agradecer por estar vivo. Eu fiquei muito feliz de ver tantas mensagens que eu recebi da minha família, dos meus amigos, principalmente dos nossos fãs (…) Isso me deu muita força, isso que me deu coragem desse recomeço", afirmou.

O baixista da banda Zimbra disse que vem encontrado motivação nas mensagens de apoio que vem recebendo e garantiu que não irá abandonar a carreira na música. "Vou conseguir voltar a fazer a coisa que eu mais amo nessa vida, que é subir no palco. Os médicos estão felizes que eu tenho uma recuperação muito boa, as coisas estão acontecendo muito bem (…) Sou muito grato por estar bem. Minha cabeça está muito boa, eu estou com muita esperança e muita vontade de viver e de recomeçar. Muito obrigado, de verdade. Em relação a Zimbra, vida segue. Nada vai parar (…) Eu só quero agradecer todo mundo (…) Vocês tem me dado muita força. Eu estou muito grato por estar aqui, vivo e bem", contou.

Baixista disse que costuma tocar apenas com o polegar

Em entrevista ao G1, Guilherme Goes disse que está acostumado a tocar apenas com o polegar. Por isso, agradeceu a Deus por não ter perdido o dedão no acidente. "Em relação a técnica, estou bem habituado a tocar só com o meu dedão. Tanto que, quando eu vi que estava com meu dedão, eu só consegui agradecer. O sonho não acabou aqui", disse o baixista.

"Estou bem. Deus me deu a possibilidade de ter esse dedão aqui. Uma coincidência muito grande porque nos meus estudos de contrabaixo sempre toquei com meu dedo polegar. Então, até em algumas músicas da banda, eu já executava só com o polegar", explicou.





